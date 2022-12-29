Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazası: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Yusuf İsmet T. idaresindeki otomobil, D 400 kara yolu Baklalı Mahallesi kavşağında Hamdi B. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Rabia T, Nesrin T, Mustafa T, Seray E, Yağız Kaan E, Semiha Seda B, Tuana Deniz B ve Müzeyyen B yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada hasar gören araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.
Etiketler: Adana
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