Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yakalanan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında devriye sırasında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot durduruldu. Lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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