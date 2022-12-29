Turgut Özal Bulvarı'ndan Siteler yönüne seyir halindeki sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nın karşısında başka bir araçla çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan aracın arka koltuğundaki 2 kişi yola savrulurken, aynı araçtaki sürücü ve ön koltuktaki yolcu ile diğer aracın şoförü yaralandı.

İki kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ise araçlardan çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Siteler istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.