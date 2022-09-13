Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 270 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.