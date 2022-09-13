Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Zonguldak'ta 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığınca Kozlu, Çaycuma, Devrek ve Alaplı ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 82 kök Hint keneviri, 270 gram uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu Narkotik
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