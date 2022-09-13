Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de 2 servis çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Kadıköy'de işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kadıköy'de Ersan E. yönetimindeki servis minibüsü, Serkan M. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı. Serkan M'nin kullandığı minibüs, çarpmanın etkisiyle devrilip yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yan yatan minibüsten yaralı çıkartılan Hande E., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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