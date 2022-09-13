İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY içinde sözde sorumlu veya askeri öğrenci olarak faaliyet yürüttüğüne dair beyanlar bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlardan aranan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 Eylül saat 01.00’de İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.13 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 3'ü adli makamlarca serbest bırakıldı, 5 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

3 şüpheli ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.