Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 07:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak alkol ve sigara operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 334 bin 300 makaron, 162 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 iş yeri, 2 konut, 1 depo ve 2 araçta arama yapıldı.
Operasyonda, 28 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 306 bin boş makaron, 555 kilogram açık kıyılmış tütün, 162 litre etil alkol, 8 şişe içki ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu iddiasıyla adli işlem yapıldı.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık Makaron Kaçak İçki
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