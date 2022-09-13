Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsız 520 saat görüntü kaydı incelenerek tespit edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 18 ayrı kameradan 520 saat görüntü kaydı inceleyerek hırsızlık olayını aydınlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Ağustos'ta Sadıkbey Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.
18 ayrı kameraya ait 520 saat görüntü kaydı inceleyen ekipler, 10 Eylül'de, şüphelinin İ.E. olduğunu tespit etti.
İ.E., operasyonla yakalandı. Ele geçirilen 31 cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, bir yarım altın, 570 dolar ve 900 euro müşteki E.Y.'ye teslim edildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hırsızlık
Sıradaki Haber
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz