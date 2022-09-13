Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ç.A. idaresindeki otomobil ile Ü.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile otomobilde bulunan D.A. ve D.C.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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