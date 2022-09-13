Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de alev alan otobüsten yolcular son anda kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde, Ö.F.B. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 18 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.
Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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