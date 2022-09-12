Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar, Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 1 can salı, 4 lastik bot ve 1 yelkenli teknedeki 210 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun ve Çeşme açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli olarak tespit edilen 2 yelkenli tekne ve 2 lastik bottaki 236 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarındaki yelkenli teknede ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 446 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan kişi ise gözaltına alındı.