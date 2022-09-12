Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 22:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de 7 milyon 15 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Eskişehir'de polisin durdurduğu kamyonda yapılan aramada 7 milyon 15 bin kaçak makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu kamyon, şehre girişte durduruldu.
Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 7 milyon 15 bin kaçak makaron, 5 bin 800 adet sarılmış kaçak sigara, 43 paket kaçak nargile tütünü, 30 parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
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