İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu kamyon, şehre girişte durduruldu.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 7 milyon 15 bin kaçak makaron, 5 bin 800 adet sarılmış kaçak sigara, 43 paket kaçak nargile tütünü, 30 parfüm ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.