Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
41 yaşındaki Ercan Yıldırım yönetimindeki otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun hastane kavşağında mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 21 yaşındaki Mahsun İris idaresindeki minibüsle çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişi, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevsimlik tarım işçilerinin, işlerini tamamlayıp Siverek'teki evlerine döndükleri öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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