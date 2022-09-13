Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolu Karakuyu mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, G.B. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
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