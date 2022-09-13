Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 08:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı işlemler yaptığı, birbirleri ile ortak para trafiği tespit edilen 2'si Türk vatandaşı 11 şüpheliden 9'u yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.
Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
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