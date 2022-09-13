Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptğı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 10 araçta Suriye ve Fas uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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