Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Saatteki hızı 25 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Batı Karadeniz'de yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği açıklandı.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.
Etiketler: zonguldak limanı rüzgar mendirekSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 14:29
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