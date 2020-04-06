Batı Karadeniz'de yüksekliği 5 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı. Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan vatandaşların normal zamanda uğrak yeri olan ve fotoğraf çektikleri liman arkası mevkisinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sakin olduğu görüldü.