İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemlerinin takibi amacıyla kontrollerini yoğunlaştırdı.

İlçe genelinde denetim yapan ekipler, sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü ile sosyal mesafe kuralına uymayan 25 kişiyi tespit etti.

Ekipler, kurallara uymayan bu kişilere 392'şer lira idari para cezası uyguladı.