Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde günde yaklaşık 350 siperli maske üretiliyor.

Üretim aşamasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün güvenlik görevlisinden şube müdürüne, antrenöründen memuruna, temizlik personelinden gençlik liderine kadar herkes görev alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Tüm çalışanlarımız canla başla çalışıyor"

İlk olarak üretilen 800 maske, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından İl Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı'ya teslim edildi.

Reşat Asrak, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile Türkiye'nin de mücadele ettiğini vurguladı.

Sağlık çalışanlarına destek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Asrak, "Salgının tüm dünyayı ve ülkemizi etkilediği bugünlerde Gençlik ve Spor Bakanımız ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürümüzün talimatıyla Kastamonu'da siper maske üretmeye başladık" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Asrak, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyleyerek, "Gençlik liderlerimiz, antrenörlerimiz, güvenlik görevlilerimiz ve tüm personelimizin gayreti ile günde 350 siper maske üreterek sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu zorlu sürecin atlatılmasında, sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla tüm çalışanlarımız canla başla çalışıyor" diye konuştu.

"Yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına maske üretiyoruz"

Basketbol antrenörü Berna Uzel ise koronavirüs nedeniyle antrenman yapamadıklarını dile getirerek, "Sporcularımızla bir araya gelemiyoruz. Biz de bu süreci en iyi şekilde değerlendirelim diye çalışmalara başladık. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için siper maske yapıyoruz" sözlerini kullandı.

Zor bir süreçten geçildiğinden bahseden Uzel, "Sağlık çalışanlarımız bu süreçte çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getiriyor. Onların yaptığı bu kutsal görevde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına maske üretiyoruz. Bu işe hepimiz katkı sağlıyoruz. İnşallah hep birlikte bugünleri geride bırakacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Müdürü Yazı'dan teşekkür

Maskeleri teslim alan Kastamonu Sağlık Müdürü Dr. Sadettin Yazı, duyarlı davranışlarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelini kutladı.