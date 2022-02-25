Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin, göçük altında kaldığı değerlendirilen diğer kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Zonguldak
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