Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin, göçük altında kaldığı değerlendirilen diğer kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.