Haber Giriş: Kaynak: AA
Zonguldak'ta muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, muska yazarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 71 muska ele geçirildi.
Zonguldak Kozlu Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sivriler köyünde halkın dini inançlarını kullanıp muska yazılarak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 71 muska ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E, F.E. ve H.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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