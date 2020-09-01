İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a tebrik mesajı gönderdi.