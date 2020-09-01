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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ın kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a tebrik mesajı gönderdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan uşak Uşak'ın kurtuluş yıl dönümüSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 10:50
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