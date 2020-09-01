Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da gümrük kaçağı COVID-19 test kitleri ele geçirildi
Malatya'da, 119 gümrük kaçağı yeni tip koronavirüs test kiti ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasıyla şüpheliler C.A. ile M.H.K'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Araçta, 15 gümrük kaçağı hızlı COVID-19 test kiti bulundu.
Zanlıların alınan ifadelerinin ardından C.A'nın babası Z.A.A'nın iş yerinde yapılan aramada ise 114 COVID-19 test kiti ele geçirildi.
Şüpheliler C.A, M.H.K. ile Z.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: test kiti malatya gümrük kaçağıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:41
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