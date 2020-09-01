Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın Mezopotamia Hackers isimli internet korsanları deşifre edildi.

Örgüt üyelerinin 411 kamu kurumu ve 14 bin 271 tüzel kişiye ait internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirerek PKK propagandası yaptığı belirlendi.

Teröristlerin örgüt adına maddi talepte bulunduğu da tespit edildi. 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Terörle Mücadele ekipleri 17 ilde operasyon başlattı.

