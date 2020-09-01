Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.