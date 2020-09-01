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Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kayseri merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arandıkları belirlenen, aralarında yüzbaşı rütbesinde şüphelilerin de olduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: kayseri FETÖ operasyonu askeri yapılanmaSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 10:25
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