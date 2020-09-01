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Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 24 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, istihbarat çalışmaları sonucu teknik ve fiziki takibe alınan ve terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Mardin Terör örgütü PKK/KCK gözaltıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:10
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