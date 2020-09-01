Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de halılar arasında uyuşturucu sevkiyatı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de bir minibüste halılar arasında 29 kilogram esrar ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları bir minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınlarındaki dinlenme tesisi girişinde durdurdu.
[Fotoğraf: AA]
Narkotik dedektör köpeği Pars ile minibüste yapılan aramada, halılar arasında 9 paket halinde 29 kilogram esrar ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Araçta bulunan A.Y. ve C.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: uyuşturucu sevkiyatı OsmaniyeSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 11:40
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