Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta düğün yemeğinden zehirlenen 47 kişi hastanelik oldu
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy düğününde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 47 kişi taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.
Hastaneye başvuran 47 kişi burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.
Son Haberler
- 02:19
- 02:14
- 02:08
- 01:29
- 01:20
Sıradaki Haber
Havada çarpışan 3 yamaç paraşütçüsü denize düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz