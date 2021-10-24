Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 23:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havada çarpışan 3 yamaç paraşütçüsü denize düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yarasa adam uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü ile iki paraşütlünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışma anı kameralara yansıdı.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde korku dolu anlar yaşandı. Babadağ'ın 1500 pistinden tekli atlayış yapan Çağdaş Türkmen, İbrahim Kars ile Murat Can Sak, havada çarpıştı.
Çarpışmanın ardından 3 kişi de denize düştü. Belcekız Plajı'nda hazır bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesinde görevli personeller, pilotları sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Düşüş anı kamerada
Fethiye'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Çağdaş Türkmen'in durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Havada çarpışma ve denize düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Son Haberler
- 00:14
- 00:04
- 22:56
- 22:23
- 22:08
Sıradaki Haber
Karabük'te yanan ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz