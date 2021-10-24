Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde, terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan kadın, yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan M.A'nın Urla'ya geldiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü Zafer Caddesi'nde kullandığı otomobilde yakaladı.
İşlemin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi’ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Yangında 15 koyun telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz