Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozkurt sokakları yeniden sular altında
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.
Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.
Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı.
Etiketler: Hava Durumu Kastamonu Meteoroloji Sağanak Sel Yağış
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