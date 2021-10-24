İmamkulu Mahallesi'nde akrabalar arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G. isimli kişi, belindeki silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı.

3 kişi hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selim G. ve Bayram G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 kişinin tedavisi sürüyor

Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedenleri ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Saldırgan yakalandı

Olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.