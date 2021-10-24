Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 16:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Emniyet kilidi açılan yangın tüpü ortalığı savaş alanına çevirdi
Bursa'da bir markette müşterinin çarpması sonucu yere düşen yangın tüpünün emniyet kilidi açıldı. Tüpten fışkıran kimyasal toz, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bir markette bulunan yangın tüpü, müşterilerden birinin çarpması üzerine yere düştü.
Düşme sonucu emniyet kilidi açılan yangın tüpünün içindeki kimyasal toz dışarıya fırkırdı. Kısa süre içinde market toz bulutuyla kaplandı.
Market içinde alışveriş yapan müşteriler panikleyerek dışarıya çıktı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Etiketler: Yangın
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