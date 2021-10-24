Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Serik ilçesinde sarp ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 2 helikopter, bir yangın söndürme uçağı ve 6 arasöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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