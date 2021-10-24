Serik ilçesinde sarp ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 2 helikopter, bir yangın söndürme uçağı ve 6 arasöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.