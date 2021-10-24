Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında havanın yağışlı olması sebebiyle 3 ayrı noktada aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.