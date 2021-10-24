Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde arazide 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Özpınar Mahallesi kırsalında araziye gizlenmiş 13 plastik kapta 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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