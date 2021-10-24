Kocataş Mahallesi Mühendis Şevket Sokağı'nı fare ve akrepler bastı. Evlerin duvarında ve bahçelerde bulunan fareler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

Sarıyer ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, akrebe karşı ilaçlamanın olmadığı yanıtını aldıklarını söyledi.

"Kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş"

Mahalle sakinlerinden stajyer avukat Nurcihan Güzel, "Akrepler evin içerisinde, bahçede sürekli olarak yuva yapıyorlar. Belediye ile görüştük. Gerek belediyenin haber kanallarını, gerek 153’ü aradık, gerekse belediye başkanının kendisine bizzat yazdık. Buna rağmen hiçbir şekilde dönüş alamadık. Belediyenin akrebe karşı herhangi bir ilaçlama yapabilmesinin söz konusu olmadığını söylediler. Bununla kendi başımıza mücadele etmemiz gerekiyormuş" dedi.