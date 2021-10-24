Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.