Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Resmi işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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