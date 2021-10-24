Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bulunan bir markette 20 Ekim tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olayını kiraladıkları araca sahte plaka takan maskeli ve eldivenli 4 şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheliden D.Y. ve Z.A.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları 50 şişe içkiyi Esenyurt'taki bir markete sattıkları tespit edildi. Çalınan içkileri satın aldığı belirlenen F.T. de gözaltına alındı.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. ve Z.A.Ş. tutuklanırken, F.T. ise serbest bırakıldı.