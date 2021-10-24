Büyük Saat Kulesi... Tarihi yapı Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor.

Saat Kulesinde görevli Mustafa Demirbağ, yıllara meydan okuyan saatin kusursuz işlemesini sağlıyor.

"Tik tak sesi çok önemli"

Saatin düzenli çalışması için düzenli bakımın şart olduğunu söyleyen Demirbağ, "Bu tik tak sesi çok önemli. Çünkü bu ayarın en ince noktasıdır. Bu dişlilerin ayarlanması için yağlanması, bakımı her hafta yapılıyor" dedi.

139 yıldır ayakta

Osmanlı miraslarından biri olan Büyük Saat Kulesi dönemin 63 saat kulesinden 32 metre ile en uzunu. Örme işlemi oldukça zor olan küçük taş tuğlalardan imal edilen kule 139 yıldır ayakta. İçindeki saat, kulenin yapımından uzun süre sonra Almanya'dan özel olarak getirildi.

"Bakımı çok ince detaylar ister"

Saatteki mekanizmanın 100 yıllık olduğunu söyleyen Demirbağ, "Saat başı ve 5 geçe de hatırlatma olarak saat kaçı gösteriyorsa o kadar saat çanı vurur. Bu yaklaşık 100 yıllık mekanizma. Çok önemli dişlilere sahiptir. Bunların bakımı çok ince detaylar ister" açıklamasını yaptı.

112 basamağın ardından kuleye ulaşılıyor

Helezon merdivenler Mustafa Demirbağ'ı görev yerine ulaştırıyor. 112 basamağın ardından varılan köşk kısmında kulenin kalbi yer alıyor.

Ahşap camekan içindeki saat birbirine bağlı çarklar ile zamanın akışını akrep ve yelkovana iletiyor. Haftada bir kurulan saatte çan sesinin netliği de Demirbağ'ın emeğine bağlı.

"Yaklaşık 25 metre yükseklikte çan bölümünde bulunuyoruz. Buraya geldiğimizde saatin ayarlarını yapıyorum. Daha sonra bu çanın temizliğini bakımını ve daha düzgün bir ses vermesi için ayarlarını yapıyorum."

Adana'nın sembolü olan Büyük Saat Kulesi'nde görev yapan Mustafa Demirbağ, uzun yıllar mesleğini sürdürmek istiyor.