Büyükdere Caddesi'nde seyreden zırhlı polis aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

6 araca çarptı

Kaldırımdaki bir ağaca çarpan araç, savrularak 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"Bir anda bomba gibi patladı"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü, "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu. Yanımda çocuğum vardı, boynu incindi" dedi.