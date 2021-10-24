Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 10 bin uyuşturucu hap bulundu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, polisin kovalama sonucu durdurduğu otomobilde 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Alaattin Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 10 bin uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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