Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında önceki gün uygulamaların yapıldığı belirtildi.
Uygulamalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, kişilerin huzur ve sükununu bozma, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, taksirle yaralama, kasten yaralama, yağma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, tefecilik" suçlamalarından arama kararı olan 16 zanlının yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, il genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.