Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.02.2024 13:03

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında önceki gün uygulamaların yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, kişilerin huzur ve sükununu bozma, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, taksirle yaralama, kasten yaralama, yağma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, tefecilik" suçlamalarından arama kararı olan 16 zanlının yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
İsrail'in 135 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 28 bin 985'e çıktı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
14:14
Film gibi yankesicilik: Telefonu beğenmeyip geri verince yakalandı
14:14
Annesinin okuması için sırtında taşıdığı kızı öğretmen olmayı başardı
13:50
Bakan Bayraktar: Bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda
13:44
Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gazze'de sahra hastaneleri inşa ediliyor
Gazze'de sahra hastaneleri inşa ediliyor
FOTO FOKUS
MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı
MSB'den Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ