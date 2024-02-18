Amasya’da 2 metre boyunda 70 kilo ağırlığında balık tutuldu

Uzun uğraşlar sonucu Amasya Yeşilırmak Ziyaret mevkiinde balıkçı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşı tarafından tutuldu.

Balığı tutan Haydar Tanrıverdi, balığı Yeşilırmak'tan tuttuğunu söyleyerek “Tutmak biraz zor oldu ama. Bunu buraya astık, sergiledikten sonra kilosunu 420 liradan satacağız. Kilosu 70, boyu da 2 metre 10 cm" dedi.

Amasya’da öğrenci olan Ahmet Akdeniz, ilk defa böyle bir balık gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Canlı olarak ilk defa böyle bir balık gördüm. İnternette görmüştüm ama. Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm. 2 metre 10 cm olduğunu söylediler. Kilosu da 75 kilo civarında hatta daha fazla da olabilir. Baya büyük yani ihtişamlı bir balık.”

Bir süre sergilenen balık parçalanarak kilosu 420 liradan satılacak.

HABER: UMUT YEŞİLYURT