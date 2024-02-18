Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 18.02.2024 11:55

Amasya’da 2 metre boyunda 70 kilo ağırlığında balık tutuldu

Amasya Yeşilırmak’ta 2 metre 10 santimetre boyunca 70 kilo ağırlığında yayın balığı tutuldu.

Amasya’da 2 metre boyunda 70 kilo ağırlığında balık tutuldu
[Fotograf: TRT Haber]

Uzun uğraşlar sonucu Amasya Yeşilırmak Ziyaret mevkiinde balıkçı Haydar Tanrıverdi ve arkadaşı tarafından tutuldu.

Balığı tutan Haydar Tanrıverdi, balığı Yeşilırmak'tan tuttuğunu söyleyerek “Tutmak biraz zor oldu ama. Bunu buraya astık, sergiledikten sonra kilosunu 420 liradan satacağız. Kilosu 70, boyu da 2 metre 10 cm" dedi.

Amasya’da 2 metre boyunda 70 kilo ağırlığında balık tutuldu

Amasya’da öğrenci olan Ahmet Akdeniz, ilk defa böyle bir balık gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Canlı olarak ilk defa böyle bir balık gördüm. İnternette görmüştüm ama. Hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm. 2 metre 10 cm olduğunu söylediler. Kilosu da 75 kilo civarında hatta daha fazla da olabilir. Baya büyük yani ihtişamlı bir balık.”

Bir süre sergilenen balık parçalanarak kilosu 420 liradan satılacak. 

HABER: UMUT YEŞİLYURT

ETİKETLER
Amasya Balıkçılık
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
12:59
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze'deki Emel Hastanesinin üçüncü katını hedef aldı
12:33
Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü
12:32
Kasık ağrısıyla gitti, bağırsağından 3 kilo tümör çıktı
12:31
Türkiye'de üniversitede okuyacak uluslararası öğrenciler 52 ülkede TR-YÖS'e girebilecek
12:21
Marmara'da batan gemiden yeni görüntüler
Sezai Karakoç'un "Mona Roza"sı 72 yıldır muhafaza ediliyor
Sezai Karakoç'un "Mona Roza"sı 72 yıldır muhafaza ediliyor
FOTO FOKUS
Milli lazer silahı yerli yeteneklerle daha da gelişecek
Milli lazer silahı yerli yeteneklerle daha da gelişecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ