Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta çatıda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ta binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Zonguldak'ta akaryakıt istasyonunun yanındaki 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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