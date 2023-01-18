Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da soba zehirlenmesi: Anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Gamze Kılınç ile çocukları Özcan Kılınç ve Zübeyde Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.
Etiketler: Aydın Soba Zehirlemesi
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