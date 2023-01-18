Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene, şehidin babası Hasan, annesi Hatice, eşi Anzilha ve kardeşi Ömer Eroğlu, ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde şehidin babası Hasan Eroğlu, tabutun yanına gelip oğlunun fotoğrafını kucaklayarak, "Vatan sağ olsun, kederimiz, gamımız yok. Dik durmamız lazım" diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Eroğlu'nun naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.

Öte yandan, şehit Eroğlu'nun dayısı polis memuru Mustafa Gültepe'nin de 1979 yılında Muş'ta aralarında kan davası olan iki aile arasındaki silahlı çatışmaya müdahale ederken şehit düştüğü öğrenildi.

Şehidin 1 yıllık evli ve eşinin de hamile olduğu belirtildi.