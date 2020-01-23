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Zonguldak'ta 3 günde 27 kaçak maden imha edildiHaber Giriş:
Zonguldak'ta kaçak kömür ocakları bir bir bulunarak kullanılamaz hale getiriliyor. Jandarma, 3 günde 27 maden ocağını dinamitle patlatarak imha etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vali Erdoğan Bektaş'ın talimatı üzerine kentin çeşitli bölgelerinde ruhsatsız işletilen kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı.
İnsansız hava aracı da kullanılarak yapılan denetimlerde, kenttin çeşitli bölgelerinde 3 günde tespit edilen 27 kaçak maden ocağı komandolar ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatıldı.
Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: zonguldak kaçak kömür ocağı kaçak maden ocağıSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 11:11