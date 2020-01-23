İki milyon memur emeklisinin alacağı zam oranı 5.5 olarak açıklanmıştı. Maaşlarını ayın 1-5 tarihleri arasında alan memur emeklilerine zam yatırılmadı. Müjdeyi Bakan Selçuk verdi.

Emeklilere maaş farkı ödemesi yapılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden itibaren ödeneceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Emekli maaşı ayın kaçında ödenir?

SSK'dan ve Bağ-Kur’dan aylık alanlara, tahsis numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösteren belirli günlerde ödeme yapılıyor. Tahis numarasının son rakamına göre ödeme günleri değişiklik gösteriyor.

SSK Emeklileri

Son Rakam - Gün (Her Ayın)

9 17

7 18

5 19

3 20

1 21

8 22

6 23

4 24

2 25

0 26

Bağ-Kur Emeklileri

9, 7, 5 25

3, 1 26

8, 6, 4 27

2 ,0 28

Tahsis numarası nedir? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?

Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyor. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e-Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor."https:// https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu" linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.

Kaynak: TRT Haber