Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ve Hani ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda, 20 Ocak günü başlatılan Şehit J. Uzm. Çvş. Polat ÖZBEK ve Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Dolat operasyonları tamamlandı.

Söz konusu operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan, 3 kış sığınağı, 3 gözetleme mevzii ve teröristler tarafından malzeme veya uyuşturucu saklamak maksadıyla toprak altında, tamamı sac metalden yapılmış sığınak şeklinde depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş, üzeri ot veya branda ile kapatılmış çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde, 2 ton 379 kilogram esrar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen temas ve adli aramada, bahse konu sığınaklarda şunlar ele geçirildi:

"1 adet 500 litrelik su deposu, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere 4 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloku, 1 adet 8’li pil bloku, 3 adet akü, 26 adet pil ile 4 adet kütüklük, 4 adet terörist kıyafeti, 247 adet muhtelif konserve, çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman."

Ele geçirilen malzemelerden, delil niteliğinde olan malzemelere el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber